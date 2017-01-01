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Джима и Меркушина побегут в масс-старте на чемпионате мира в Холменколлене
Джима и Меркушина побегут в масс-старте на чемпионате мира в ХолменколленеСегодня, 19 февраля, в австрийском Хохфильцене  на чемпионате мира по биатлону состоится женская гонка с массовым стартом на 12,5 км.

В состав участниц гонки вошли призеры текущего чемпионата мира (спринт, преследование, индивидуальная гонка), биатлонистки, входящие в топ-15 общего зачета Кубка мира и спортсменки, набравшие больше очков на проходящем первенстве.

В гонке примут участие две украинские биатлонистки. Юлия Джима будет выступать под 13-м номером, Анастасия Меркушина под 20-м. Елена Пидгрушная включена в стартовый лист в качестве второй запасной.

Стартовый лист женской гонки с массовым стартом:

1. Габриэла Коукалова (Чехия)
2. Лаура Дальмайер (Германия)
3. Дарья Домрачева (Беларусь)
4. Анаис Шевалье (Франция)
5. Алексия Рунггальдир (Италия)
6. Кайса Макарайнен (Финляндия)
7. Мари Дорен Абер (Франция)
8. Доротея Вирер (Италия)
9. Франциска Хильдебранд (Германия)
10. Жюстин Бреза (Франция)
11. Ева Пускарчикова (Чехия)
12. Татьяна Акимова (Россия)
13. Юлия Джима (Украина)
14. Ванесса Хинц (Германия)
15. Марте Олсбю (Норвегия)
16. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
17. Сюзан Данкли (США)
18. Селия Эмонье (Франция)
19. Лиза Виттоцци (Италия)
20. Анастасия Меркушина (Украина)
21. Федерика Санфилиппо (Италия)
22. Анастасия Кузьмина (Словакия)
23. Надежда Скардино (Беларусь)
24. Ирина Старых (Россия)
25. Паулина Фиалкова (Словакия)
26. Тея Грегорин (Словения)
27. Мари Лаукканен (Финляндия)
28. Селина Гаспарин (Швецария)
29. Тирил Экхофф (Норвегия)
30. Екатерина Аввакумова (Корея)

Стартует гонка в 12:30 по киевскому времени.

В Кубке мира сезона 2016/2017 лидером зачета гонок с массовым стартом является чешка Габриэла Коукалова, вторая – немка Лаура Дальмайер, третья – финка Кайса Макарайнен. Юлия Джима – восьмая.

На прошлогоднем чемпионате мира по биатлону в норвежском Холменколлене золото завоевала француженка Мари Дорен Абер, серебро –Лаура Дальмайер, бронзу –Кайса Макарайнен.
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