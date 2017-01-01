Губерниев: Мы помирились с Фуркадом

Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что урегулировал конфликт с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.



Напомним, что во время трансляции смешанной эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене Губерниев назвал Фуркада «свиньей» после того, как француз столкнулся с россиянином Александром Логиновым.



«Мы помирились с Фуркадом. Поговорили. Выслушали друг друга. Поняли друг друга. Я сказал, что сожалею о своих словах. Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет. Действовали тогда все на эмоциях. Я рад. Мартен тоже рад. Да здравствует мир!» – написал Губерниев в

Российский комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что урегулировал конфликт с французским биатлонистом Мартеном Фуркадом.Напомним, что во время трансляции смешанной эстафеты чемпионата мира в Хохфильцене Губерниев назвал Фуркада «свиньей» после того, как француз столкнулся с россиянином Александром Логиновым.«Мы помирились с Фуркадом. Поговорили. Выслушали друг друга. Поняли друг друга. Я сказал, что сожалею о своих словах. Мартен отметил, что претензий к чистой российской команде не имеет. Действовали тогда все на эмоциях. Я рад. Мартен тоже рад. Да здравствует мир!» – написал Губерниев в Instagram