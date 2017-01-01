Тихонов подарил Шипулину свою шубу после победы россиян в эстафете

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подарил российскому биатлонисту Антону Шипулину свою шубу за победу на чемпионате мира в Хохфильцене.



Мужская сборная России в субботу выиграла эстафету 4х7,5 км. Шипулин выступал на последнем этапе, опередив француза Мартена Фуркада и финишировал с российским флагом.



Сразу после финиша Тихонов поздравил Шипулина с победой, обнял и пожал руку. После этого он снял с себя шубу и повесил на плечи Шипулина.

Биатлонист поблагодарил Тихонова за такой жест, но отдал шубу обратно.



«Я не отказывался от шубы, просто не дал Александру Ивановичу замерзнуть. Так что приму подарок. Мы с ним еще поговорим, чтобы выставить шубу на благотворительный аукцион», – цитирует Шипулина

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов подарил российскому биатлонисту Антону Шипулину свою шубу за победу на чемпионате мира в Хохфильцене.Мужская сборная России в субботу выиграла эстафету 4х7,5 км. Шипулин выступал на последнем этапе, опередив француза Мартена Фуркада и финишировал с российским флагом.Сразу после финиша Тихонов поздравил Шипулина с победой, обнял и пожал руку. После этого он снял с себя шубу и повесил на плечи Шипулина.Биатлонист поблагодарил Тихонова за такой жест, но отдал шубу обратно.«Я не отказывался от шубы, просто не дал Александру Ивановичу замерзнуть. Так что приму подарок. Мы с ним еще поговорим, чтобы выставить шубу на благотворительный аукцион», – цитирует Шипулина ТАСС.