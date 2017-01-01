Пидручный: Можно сказать, что профукал пятое место

На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия)



Финишер нашей команды Дмитрий Пидручный прокомментировал свое выступление.



«Биатлон - такая штука, что и лидеры могут завалить. Не то, чтобы я сильно рассчитывал на медаль, но понимал, что надо бороться до конца. На «лежке» решил немного рискнуть, чтобы подтянуться. Но этот риск не оправдал себя. Можно сказать, что профукал пятое место. После промахов было уже ясно, что придется бороться только за 5-6-е места. В «стойке» были какие-то неконтролируемые промахи. Надо проанализировать, почему такие промахи. Пока не знаю.



Шестое место на чемпионате мира - неплохой результат. Но всегда хочется лучшего. Будем делать анализ и работать дальше.



В масс-старте надо отработать быстро и держаться за лидерами. Хотя с такой стрельбой как сегодня ... Может, надо завтра попробовать что-то другое, немного медленнее стрелять. Посмотрим ...».

На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) мужская сборная Украины заняла в эстафете 6-е место Финишер нашей командыпрокомментировал свое выступление.«Биатлон - такая штука, что и лидеры могут завалить. Не то, чтобы я сильно рассчитывал на медаль, но понимал, что надо бороться до конца. На «лежке» решил немного рискнуть, чтобы подтянуться. Но этот риск не оправдал себя. Можно сказать, что профукал пятое место. После промахов было уже ясно, что придется бороться только за 5-6-е места. В «стойке» были какие-то неконтролируемые промахи. Надо проанализировать, почему такие промахи. Пока не знаю.Шестое место на чемпионате мира - неплохой результат. Но всегда хочется лучшего. Будем делать анализ и работать дальше.В масс-старте надо отработать быстро и держаться за лидерами. Хотя с такой стрельбой как сегодня ... Может, надо завтра попробовать что-то другое, немного медленнее стрелять. Посмотрим ...».