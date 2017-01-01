Последние новости спорта

18:39 Мартен Фуркад: Догнать Шипулина было слишком сложно 80 | Биатлон

18:14 Мужская сборная Украины по биатлону поднялась на 6-е место в Кубке наций 81 | Биатлон

17:22 Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира; украинцы - шестые 191 | Биатлон / Главные новости спорта

15:37 Президент IBU: Только четыре биатлониста имеют постоянные терапевтические исключения 156 | Биатлон

15:19 Льюис Хэмилтон: Моя цель остается неизменной: я здесь для того, чтобы побеждать 132 | Формула-1

14:50 Джошуа: Победа над Кличко не сделает меня лучшим 144 | Бокс

14:30 Анна Музычук победила в первой партии 1/8 финала ЧМ по шахматам 192 | Шахматы

13:52 Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на ЧМ по биатлону 176 | Биатлон

12:15 Доха. Плишкова победила Цибулкову и в финале встретится с Возняцки 160 | Теннис