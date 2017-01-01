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Мужская сборная Украины по биатлону поднялась на 6-е место в Кубке наций

Мужская сборная Украины по биатлону поднялась на 6-е место в Кубке наций

Сегодня, 18 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону прошла мужская эстафета 4х7,5 км.

Победила сборная России, серебряными призерами стали французы, бронзовыми – австрийцы. Украины заняли шестое место.

В Кубке наций сборная Украины поднялась на 6-е место (4646), опередив команду Чехии на 64 очка. Однако отставание от пятого места, которое занимает Австрия составляет 360 очков.
Лидерство сохранила Германия (5629) и опережает на 136 очков поднявшуюся на второе место Россию, на 198 очков – Францию, которая вышла на третью позицию. Норвежцы сегодня финишировали лишь восьмыми и, потеряв две позиции, опустились на 4-е место.

В зачете эстафет после четырех гонок лидирует Россия (216), на втором месте Германия (199), на третье поднялась Франция (182), обойдя Норвегию (180) и Украину (167).

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 18 февраля
Кубок наций
1. Германия – 5629 очков
2. Россия – 5493
3. Франция – 5431
4. Норвегия – 5371
5. Австрия – 5006
6. УКРАИНА – 4646
7. Чехия – 4582
8. Италия – 4094
9. Швейцария – 4028
10. Болгария – 3969

Зачет Кубка мира в эстафетах (после четырех гонок)
1. Россия – 216 очков
2. Германия – 199
3. Франция – 182
4. Норвегия – 180
5. УКРАИНА – 167
6. Австрия – 162
7. Чехия – 139
8. Италия – 138
9. Болгария – 126
10. Швейцария – 116
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