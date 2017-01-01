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Российские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате мира; украинцы - шестые
Сегодня, 18 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону прошла мужская эстафета 4х7,5 км.

Российские биатлонисты выиграли эстафету на ЧМ; украинцы - шестые

Золото завоевала сборная России, опередив французов на 5,8 секунды. Борьбы, как таковой, между лидерами гонки Антоном Шипулиным и Мартеном  Фуркадом не получилось, несмотря на то, что после последнего огневого рубежа разрыв между ними был лишь 4 секунды. Россиянину даже удалось его увеличить.

 В сражении  за бронзу австриец Доминик Ландертингер на последнем круге не позволил себя обойти немцу Симону Шемппу, оторвавшись от него на последнем подъеме  за 1 км до финиша и опередив  в итоге на 9,5 секунды. Ландертингер привез своей сборной первую медаль домашнего мирового первенства.

Россияне использовали три дополнительных патрона, французы – четыре, австрийцы – десять, немцы – восемь.

Сборная Украины в составе Артема Примы, Сергея Семенова, Владимира Семакова и Дмитрия Пидручного заняла шестое место, проиграв победителям 1 минуту 41,3 секунды. При этом украинцы использовали десять дополнительных патронов, три из которых в пассиве Семакова и шесть у финишера команды Пидручного.

Результаты украинцев на этапах:
1-й этап - Артем Прима – пятый +13,9 (0+1)
2-й этап - Сергей Семенов – третий +7,9 (0+0)
3-й этап – Владимир Семаков – пятый +31,1 (0+3)
4-й этап – Дмитрий Пидручный – шестой +1.41,3 (0+6)

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 18 февраля
Мужчины. Эстафета 4х7,5 км, восемь огневых рубежей.
1. Россия (Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин) -  1.14,15.0(0 штрафных кругов +3 доп. патрона)
2. Франция (Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Филйон-Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад) -  +5,8 (0+4)
3. Австрия (Даниэль Мезотич, Джулиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер)  -  +20,1 (0+10)
4. Германия - +29,6 (0+8)
5. Италия - +1.30,8 (0+5)  
6 УКРАИНА (Артем Прима, Сергей Семенов, Владимир Семаков, Дмитрий Пидручный) - +1.41,3 (0+10)
7. США  +1.50,5 (0+8)
8. Норвегия - +2.22,3 (1+8)
9. Болгария - +2.50,3 (1+7)
10. Чехия - +3.10,0 (1+15)



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