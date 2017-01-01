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Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на ЧМ по биатлону
Прима, Семенов, Семаков и Пидручный побегут в эстафете на ЧМ по биатлонуСегодня, 18 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону состоится мужская эстафета 4х7,5км.

Сборная Украины получила 4-й стартовый номер и будет выступать в таком составе:

4-1. Артем Прима
4-2. Сергей Семенов
4-3. Владимир Семаков
4-4. Дмитрий Пидручный

Основные зарубежные соперники:

Германия (№1): Эрик Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпп.

Россия (№2): Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков, Антон Шипулин.

Норвегия (№3): Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свенсен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё.

Франция (№5): Жан-Гийом Беатрикс, Кентен Филйон-Майе, Симон Дестье, Мартен Фуркад.

Австрия (№6): Даниэль Мезотич, Джулиан Эберхард, Симон Эдер, Доминик Ландертингер.

Чехия (№7): Томаш Крупак, Ондржей Моравец, Михал Шлесингр, Михал Крчмар.

Швеция (№16): Турстейн Стенерсен, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем.

Всего на старт выдут 26 команд. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке.

Старт мужской эстафете будет дан в 15:45 по киевскому времени.

Напомним, в зачете эстафет после трех гонок мужская сборная Украины занимает 4-е место (129 очков). Лидерство делят команды России и Германии (по 156), на третьем месте Норвегия (146).

На прошлогоднем чемпионате мира по биатлону в норвежском Холменколлене золото завоевали норвежские биатлонисты, серебро немцы, бронзу – канадцы.
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