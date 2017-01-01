Елена Пидгрушная: Есть еще порох в пороховницах!

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала свое выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, где ей удалось завоевать для своей команды серебряные медали.«Я вспоминала прошедший год ... Понимала, что девушки рядом, понимала насколько они сильные соперницы. Нельзя было позволить себе использовать запасные патроны. потому что тогда ни одного шанса не будет. Поэтому я осторожно работала на рубеже. Видела, что рядом девушки. В какой-то момент Абер объехала меня, и я поняла, что нужно держаться за ней, а уже на финишной прямой придется бороться. Но мне повезло. Пошел дождь, прибавилось влаги, и лыжи меня выкатили вперед на спуске. Я просто пролетела соперниц и надо было бросаться изо всех сил в подъем и бежать, бежать.Я просто кайфовала от последнего круга, это было что-то невероятное. Мне показалось, что за меня болеет весь мир, и украинцы и россияне, и белорусы, и сербы. Все кричали «Лена, давай!Теперь я чувствую облегчение, как камень с души упал. Такой тяжелый сезон был, тяжелые разговоры - с тренерами, с президентом. Я не довольна была результатами, они тоже. Но то, что удалось сделать, мне греет душу. И я понимаю, что еще есть порох в пороховницах!»