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Елена Пидгрушная: Есть еще порох в пороховницах!
Елена Пидгрушная: Есть еще порох в пороховницах!Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала свое выступление на заключительном этапе эстафеты на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, где ей удалось завоевать для своей команды серебряные медали.

Елена Пидгрушная: «Я вспоминала прошедший год ... Понимала, что девушки рядом, понимала насколько они сильные соперницы. Нельзя было позволить себе использовать запасные патроны. потому что тогда ни одного шанса не будет. Поэтому я осторожно работала на рубеже. Видела, что рядом девушки. В какой-то момент Абер объехала меня, и я поняла, что нужно держаться за ней, а уже на финишной прямой придется бороться. Но мне повезло. Пошел дождь, прибавилось влаги, и лыжи меня выкатили вперед на спуске. Я просто пролетела соперниц и надо было бросаться изо всех сил в подъем и бежать, бежать.
 
Я просто кайфовала от последнего круга, это было что-то невероятное. Мне показалось, что за меня болеет весь мир, и украинцы и россияне, и белорусы, и сербы. Все кричали «Лена, давай!

Теперь я чувствую облегчение, как камень с души упал. Такой тяжелый сезон был, тяжелые разговоры - с тренерами, с президентом. Я не довольна была результатами, они тоже. Но то, что удалось сделать, мне греет душу. И я понимаю, что еще есть порох в пороховницах!»
По материалам: biathlon.com.ua
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