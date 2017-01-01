Дальмайер побила рекорд Туры Бергер

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер побила рекорд норвежки Туры Бергер по количеству медалей чемпионатов мира, завоеванных подряд.Сегодня немка завоевала золото в составе эстафеты. На чемпионате мира в Хохфильцене Дальмайер ранее выиграла три золота – в смешанной эстафете, гонке преследования и индивидуальной гонке, а также серебро в спринте.На предыдущем мировом первенстве в Холменколлене немецкая биатлонистка завоевала пять медалей подряд (золото в пасьюте, серебро в масс-старте, а также бронзовые награды в спринте, индивидуальной гонке и эстафете).Немка побила рекорд двукратной олимпийской чемпионки Бергер, которая завоевывала девять медалей подряд на чемпионатах мира 2012 и 2013 годов (6-2-1).