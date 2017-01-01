Дальмайер снова не пришла на пресс-конференцию, сославшись на здоровье

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер не пришла на пресс-конференцию после победной для команды эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

Спортсменка сослалась на плохое самочувствие.



Аналогичная ситуация сложилась и после индивидуальной гонки, в которой Лаура одержала победу. Из-за проблем с артериальным давлением она пришла на пресс-конференцию очень поздно, уже после её завершения, и специально для неё было организовано отдельное общение с прессой.

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер не пришла на пресс-конференцию после победной для команды эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.Спортсменка сослалась на плохое самочувствие.Аналогичная ситуация сложилась и после индивидуальной гонки, в которой Лаура одержала победу. Из-за проблем с артериальным давлением она пришла на пресс-конференцию очень поздно, уже после её завершения, и специально для неё было организовано отдельное общение с прессой.