Женская сборная Украины по биатлону укрепилась на 3-м месте к Кубке наций

Сегодня, 17 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной стала серебряным призером в эстафете 4х6 км.

Победила команда Германии, бронзу завоевали француженки.



В учетом Кубке наций сборная Украины укрепилась на третьем месте, увеличив отрыв до 192 очков от команды Италии, занимающей 4-е место. Лидируют немки (5993), вторые – француженки (5740).



В зачете эстафет, после четырех гонок из пяти, украинки также на 3-м месте (188), сократив отставание от француженок, занимающих второе место с 28-ми очков до 22-х и опережают итальянок, поднявшихся на 4-е место на 31 очко.

Возглавляют зачет немки (240).



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 17 февраля

Кубок наций

1. Германия – 5993 очка

2. Франция – 5740

3. УКРАИНА – 5035

4. Италия – 4843

5. Чехия - 4839

6. Россия – 4667

7. Норвегия – 4490

8. Швеция – 4467

9. Беларусь – 4266

10. Польша – 3847



Зачет Кубка мира в эстафетах (после четырех гонок из пяти)

1. Германия – 240 очков

2. Франция – 210

3. УКРАИНА – 188

4. Италия – 157

5. Чехия – 149

6. Норвегия – 148

7. Швеция – 144

8. Россия – 137

9. Беларусь – 136

10. Польша - 126







Сегодня, 17 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону женская сборная Украины в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной стала серебряным призером в эстафете 4х6 км.Победила команда Германии, бронзу завоевали француженки.В учетом результатов прошедшей эстафеты сборная Украины укрепилась на третьем месте, увеличив отрыв до 192 очков от команды Италии, занимающей 4-е место. Лидируют немки (5993), вторые – француженки (5740)., после четырех гонок из пяти, украинки также на 3-м месте (188), сократив отставание от француженок, занимающих второе место с 28-ми очков до 22-х и опережают итальянок, поднявшихся на 4-е место на 31 очко.Возглавляют зачет немки (240).1. Германия – 5993 очка2. Франция – 57404. Италия – 48435. Чехия - 48396. Россия – 46677. Норвегия – 44908. Швеция – 44679. Беларусь – 426610. Польша – 38471. Германия – 240 очков2. Франция – 2104. Италия – 1575. Чехия – 1496. Норвегия – 1487. Швеция – 1448. Россия – 1379. Беларусь – 13610. Польша - 126