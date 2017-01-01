Серебро украинских биатлонисток в эстафете на ЧМ -2017. Видео:

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17:15 Женская сборная Украины по биатлону – серебряный призер в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене 1024 | Биатлон / Главные новости спорта

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