Женская сборная Украины по биатлону – серебряный призер в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене

Сегодня, 17 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону состоялась женская эстафета 4х6 км.
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