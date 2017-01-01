Женская сборная Украины по биатлону – серебряный призер в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону состоялась женская эстафета 4х6 км.Сборная Украины в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной стала серебряным призером. В борьбе за второе место, на последним круге, финишер нашей команды Пидгрушная боролась с чешкой Габриэлой Соукаловой и француженкой Мари Дорен Абер. Сначала француженка и украинка в паре обошли Соукалову, а затем Пидрушная на последнем подъеме бросилась в атаку и опередила Дорен Абер. После этого украинка уже свой шанс не упустила и привезла своей сборной серебро.Победила сборная Германии. Лаура Дальмайер, несмотря на два промаха на последней стрельбе, первой покинула огневой рубеж и финишировала первой, опередив украинок на 6,4 секунды, француженок – на 14,0.Немки использовали девять дополнительных патронов, украинки – четыре, француженки – шесть.Отметим, что для сборной Украины это первая медаль на проходящем чемпионате мира. В медальном зачете Украина делит 6-е место с командой Беларуси. Возглавляет зачет сборная Германии, в активе которой 6 медалей – 5 золотых и 1 серебряная. Вторые – чехи (1-2-1), третьи – французы (1-1-4), четвертые – американцы (1-0-0), пятые – норвежцы (0-2-1)1-й этап – Ирина Варвинец – седьмая (0 штрафных кругов + 1 доп. патрон)2-й этап – Юлия Джима – третья +25,7 (0+2)3-й этап – Анастасия Меркушина – вторая +9,7 (0+1)4-й этап – Елена Пидгрушная – вторая +6,4 (0+0)1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер) – 1:11.16,6 (0+9)3. Франция (Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен Абер) - +8,1(0+7)4. Чехия +14,0 (0+6)5. Италия +36,5 (0+6)6. Швеция +1.20,4 (0+7)