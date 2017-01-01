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Женская сборная Украины по биатлону – серебряный призер в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене

Женская сборная Украины по биатлону – серебряный призер в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене

Сегодня, 17 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону состоялась женская эстафета 4х6 км.

Сборная Украины в составе Ирины Варвинец, Юлии Джимы, Анастасии Меркушиной и Елены Пидгрушной стала серебряным призером. В борьбе за второе место, на последним круге, финишер нашей команды Пидгрушная боролась с чешкой Габриэлой Соукаловой и француженкой Мари Дорен Абер. Сначала француженка и украинка в паре обошли Соукалову, а затем Пидрушная на последнем подъеме бросилась в атаку и опередила Дорен Абер. После этого украинка уже свой шанс не упустила и привезла своей сборной серебро.

Победила сборная Германии. Лаура Дальмайер, несмотря на два промаха на последней стрельбе, первой покинула огневой рубеж и финишировала первой, опередив украинок на 6,4 секунды, француженок – на 14,0.

Немки использовали девять дополнительных патронов, украинки – четыре, француженки – шесть.

Отметим, что для сборной Украины это первая медаль на проходящем чемпионате мира. В медальном зачете Украина делит 6-е место с командой Беларуси. Возглавляет зачет сборная Германии, в активе которой 6 медалей – 5 золотых и 1 серебряная. Вторые – чехи (1-2-1), третьи – французы (1-1-4), четвертые – американцы (1-0-0), пятые – норвежцы (0-2-1)

Результаты украинок на этапах:
1-й этап – Ирина Варвинец – седьмая (0 штрафных кругов + 1 доп. патрон)
2-й этап – Юлия Джима – третья +25,7 (0+2)
3-й этап – Анастасия Меркушина – вторая +9,7 (0+1)
4-й этап – Елена Пидгрушная – вторая +6,4 (0+0)

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 17 февраля
Женщины. Эстафета 4х6 км, восемь огневых рубежей.
1. Германия (Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер) – 1:11.16,6 (0+9)
2. УКРАИНА (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная) -  +6,4 (0+4)
3. Франция (Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен Абер) - +8,1(0+7)
4. Чехия +14,0 (0+6)
5. Италия  +36,5 (0+6)
6. Швеция  +1.20,4 (0+7)
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