Украинские биатлонисты – пятые в смешанной эстафете на ЕЮОФ в Эрзуруме

В соревнованиях биатлонистов состоялась смешанная эстафета. Победила сборная России россияне, опередив на 49 секунд команду Франции, на 1 минуту 57,9 секунды команду Финляндии.
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