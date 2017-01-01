Украинские биатлонисты – пятые в смешанной эстафете на ЕЮОФ в Эрзуруме





Сегодня, 17 февраля, в турецком Эрзуруме проходит последний день на Европейском Юношеском Олимпийском Фестивале. В соревнованиях биатлонистов состоялась смешанная эстафета. Победила сборная России россияне, опередив на 49 секунд команду Франции, на 1 минуту 57,9 секунды команду Финляндии.



Украинцы Любовь Кипяченкова, Кристина Дмитренко, Евгений Ивченко и Владислав Романчич заняли пятое место, проиграв победителям три с половиной минуты, бронзовым призерам - 1 минуту 31,6 секунды. В пассиве украинцев 3 штрафных круга и 14 дополнительных патронов.



Напомним, в активе сборной Украины три серебряных медали. Их обладателями ранее стали биатлонистка Кристина Дмитренко (спринт), фигуристка Анастасия Гожва и сноубордист Глеб Мостовенко (борд-кросс).



Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль. Эрзурум. (Турция). 17 февраля.

Биатлон. Смешанная эстафета.

1. Россия – 1:16.39,3 (0 штрафных кругов + 11 доп. патронов)

2. Франция- + 49,0 (2+9)

3. Финляндия - +1.57,9 (1+8)

4. Чехия - + 2.24,1 (0+10)

5. УКРАИНА (Любовь Кипяченкова, Кристина Дмитренко,Евгений Ивченко, Владислав Романчич) - + 3.29,5 (3+14)

6. Словения - + (1+9)

В соревнованиях биатлонистов состоялась смешанная эстафета. Победила сборная России россияне, опередив на 49 секунд команду Франции, на 1 минуту 57,9 секунды команду Финляндии.Украинцы Любовь Кипяченкова, Кристина Дмитренко, Евгений Ивченко и Владислав Романчич заняли пятое место, проиграв победителям три с половиной минуты, бронзовым призерам - 1 минуту 31,6 секунды. В пассиве украинцев 3 штрафных круга и 14 дополнительных патронов.Напомним, в активе сборной Украины три серебряных медали. Их обладателями ранее стали биатлонистка Кристина Дмитренко (спринт), фигуристка Анастасия Гожва и сноубордист Глеб Мостовенко (борд-кросс).1. Россия – 1:16.39,3 (0 штрафных кругов + 11 доп. патронов)2. Франция- + 49,0 (2+9)3. Финляндия - +1.57,9 (1+8)4. Чехия - + 2.24,1 (0+10)5. УКРАИНА (Любовь Кипяченкова, Кристина Дмитренко,Евгений Ивченко, Владислав Романчич) - + 3.29,5 (3+14)6. Словения - + (1+9)