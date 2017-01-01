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Украинские биатлонисты – пятые в смешанной эстафете на ЕЮОФ в Эрзуруме
Сегодня, 17 февраля, в турецком Эрзуруме проходит последний день на Европейском Юношеском Олимпийском Фестивале.

Украинские биатлонисты – пятые в смешанной эстафете на ЕЮОФ в Эрзуруме

В соревнованиях биатлонистов состоялась смешанная эстафета. Победила сборная России  россияне, опередив на 49 секунд команду Франции, на 1 минуту 57,9 секунды команду Финляндии.

Украинцы Любовь Кипяченкова, Кристина Дмитренко, Евгений Ивченко и Владислав Романчич заняли пятое место, проиграв победителям три с половиной минуты, бронзовым призерам - 1 минуту 31,6 секунды. В пассиве украинцев 3 штрафных круга и 14 дополнительных патронов.

Напомним, в активе сборной Украины три серебряных медали. Их обладателями ранее стали биатлонистка Кристина Дмитренко (спринт), фигуристка Анастасия Гожва и сноубордист Глеб Мостовенко (борд-кросс).

Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль. Эрзурум. (Турция). 17 февраля.
Биатлон. Смешанная эстафета.
1. Россия – 1:16.39,3 (0 штрафных кругов + 11 доп. патронов)
2. Франция- + 49,0 (2+9)
3. Финляндия - +1.57,9 (1+8)
4. Чехия - + 2.24,1 (0+10)
5. УКРАИНА (Любовь Кипяченкова, Кристина Дмитренко,Евгений Ивченко, Владислав Романчич) - + 3.29,5 (3+14)
6. Словения - + (1+9)
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