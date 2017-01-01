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Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная побегут в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене
Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная побегут в эстафете на чемпионате мира в ХохфильценеСегодня, 17 февраля, в австрийском Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону состоится женская эстафета 4х6 км.

Сборная Украины получила 3-й стартовый номер и будет выступать в таком составе:

3-1. Ирина Варвинец
3-2. Юлия Джима
3-3. Анастасия Меркушина
3-4. Елена Пидгрушная

Основные зарубежные соперницы:

Германия (№1): Ванесса Хинц, Марен Хаммершмидт, Франциска Хильдебранд, Лаура Дальмайер.

Франция (№2): Анаис Шевалье, Селия Эмонье, Жюстин Бреза, Мари Дорен Абер.

Норвегия (№4): Кайя-Вейен Николайсен, Хильде Фенне, Тириль Экхофф, Марте Олсбю

Италия (№5): Лиза Виттоцци, Федерика Санфилиппо, Алексия Рунггалдьер, Доротея Вирер

Чехия (№6): Джессика Жислова, Ева Пускарчикова, Вероника Виткова, Габриэла Коукалова

Россия (№7): Ольга Подчуфарова, Светлана Слепцова, Ирина Старых, Татьяна Акимова

Швеция (№8): Муна Брурссон, Ханна Оберг, Эмма Нильссон, Анна Магнуссон.

Беларусь (№9): Надежда Скардино, Ирина Кривко, Надежда Писарева, Дарья Домрачева.

Всего на старт выдут 23 команды. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке.

Старт женской эстафете будет дан в 15:45 по киевскому времени.

Напомним, в зачете эстафет, после трех гонок, женская сборная Украины занимает 3-е место (134 очка). Лидирует Германия (180), на втором месте Франция (162), на четвертом – Норвегия (118).

На прошлогоднем чемпионате мира по биатлону в норвежском Холменколлене золото завоевали норвежские биатлонистки, серебро француженки, бронзу – немки.
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