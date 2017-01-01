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Бэйли: После победы в индивидуальной гонке я ждал, что меня кто-нибудь разбудит

Бэйли: После победы в индивидуальной гонке я ждал, что меня кто-нибудь разбудит

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли прокомментировал свою победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира-2017 в Хохфильцене, которая стала для него первой в карьере.

Лоуэлл Бэйли: «Я ждал, что меня кто-то разбудит. Это невероятно, словно сон. Для меня это значит так много, потому что я работал всю жизнь за эту медаль. Я уже не так молод и соревновался на этой трассе еще на юниорском чемпионате мира—2000. Я знаю трассу очень хорошо, многие из участников того юниорского чемпионата мира стартовали и здесь. Я давно хотел медаль чемпионата мира, поэтому невероятно счастлив, что это не просто медаль, а золото. Я по-прежнему думаю об этом. Последний круг был словно длиной 40 км, а не 4 км. К счастью, я стартовал одним из последних и знал время Ондржея. Я сражался из последних сил и учел ошибки преследования, где упустил медаль. Я прокручивал тот последний круг тысячу раз в голове. Сейчас я уже не хотел упускать медаль из рук. Моя мечта сбылась.

Все дело в том, что я готовился именно к этой гонке, это был мой лучший шанс завоевать медаль. Я готовился именно к этой гонке, начав в мае стрелковые тренировки. Я нервничал не больше, чем в другой день на четвертом рубеже. Подготовка к гонке была удачной, и я благодарен своей команде. Без нее бы не справился. Хочу поблагодарить свою жену Эрику и нашу дочь Офелию, которая родилась в июле прошлого года. Я старался креативно подходить к тренировкам, чтобы совмещать это с семьей. Её поддержка была очень важна во время неудачных гонок. Я приходил домой и понимал, что у меня все хорошо. Теперь я планирую продолжать выступать до Олимпиады в Пхенчхане. Сегодняшний успех позволяет мне оставаться в спорте. Мне кажется, что сборная США должна быть рада этому результату, но также смотреть в будущее и думать о смене».
По материалам: Чемпионат.com
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