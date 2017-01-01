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Мужская сборная Украины по биатлону опустилась в Кубке наций на 7-е место
Мужская сборная Украины по биатлону опустилась в Кубке наций на 7-е место Сегодня, 16 февраля, в Хохфильцене на  чемпионате мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км.

Победил американец Лоуэлл Бэйли (0 промахов), опередив чеха Ондржея Моравца (0) на 3,3 секунды, француза Мартена Фуркада (2) на 21,2.
Украинец Сергей Семенов занял пятое место (1) с отставанием в 38,6 секунды.

С учетом результатов индивидуальной гонки общий зачет Кубка мира после 18-ти гонок с большим отрывом от соперников возглавляет Мартен Фуркад (980 очков). Ближайший преследователь россиянин Антон Шипулин отстает от француза на 333 очка.
Сергей Семенов поднялся на одну позицию и теперь занимает 19-е место (309).

В Кубке наций мужская сборная Украины потеряла одну позицию и опустилась на 7-е место (4356), пропустив вперед команду Чехии (4362).
Лидирует по-прежнему сборная Германии (5299), на втором месте Норвегия (5121), на третьем – Россия (5073).

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 16 февраля
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 18-ти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 980 очков
2. Антон Шипулин (Россия) – 647
3. Симон Шемпп (Германия) – 613
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 567
5. Арнд Пайффер (Германия) – 519
6. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 508
7. Эрик Лессер (Германия) - 493
8. Джулиан Эберхард (Австрия) – 491
9. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 476
10. Лоуэлл Бэйли (США) – 434
 …
19  (20). Сергей Семенов (Украина)  - 309
21 (19). Дмитрий Пидручный (Украина) – 279
39 (39). Артем Прима (Украина)  – 142
46 (46). Владимир Семаков (Украина) – 90
60 (57). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Кубок наций
1. Германия – 5299 очков
2. Норвегия – 5121
3. Россия – 5073
4. Франция – 5041
5. Австрия – 4646
6. Чехия – 4362
7. УКРАИНА – 4356
8. Швейцария – 3868
9. Италия – 3784
10. Болгария – 3739
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