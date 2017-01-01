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Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок

Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок

Сегодня, 16 февраля, в Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км.

Победил американец Лоуэлл Бэйли (0 промахов), опередив чеха Ондржея Моравца (0) на 3,3 секунды, француза Мартена Фуркада (2) на 21,2.
Украинец Сергей Семенов занял пятое место (1) с отставанием в 38,6 секунды.

В зачете индивидуальных гонок победил Мартен Фуркад (162 очка). В трех стартах сезона он одержал победу на первом этапе Кубка мира в Хохфильцене, стал вторым на 6-м этапе в Антхольце и завоевал бронзу сегодня.
Второе место у россиянина Антона Шипулина (126), на третье поднялся Лоуэлл Бэйли (117).

Украинец Сергей Семенов занял 7-е место (88).
 
Биатлон. Кубок мира 2016/2017.
Итоговый зачет индивидуальных гонок (после трех гонок из трех)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 162 очка
2. Антон Шипулин (Россия) – 126
3. Лоуэлл Бэйли (США) – 117
4. Йоханнес Бо (Норвегия) – 115
5. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) – 103
6. Красимир Анев (Болгария) – 99
7. Сергей СЕМЕНОВ (Украина) – 88
8. Беньямин Вегер (Швейцария) – 84
9. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 83
10. Ондржей Моравец (Чехия) – 78

39. Владимир Семаков (Украина) - 25
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