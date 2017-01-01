Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок

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09:16 УХЛ. 36 тур. «Кривбасс» разгромил «Витязь», «Донбасс» вырвал победу у «Кременчука» 213 | Хоккей

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