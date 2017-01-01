Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок

Сегодня, 16 февраля, в Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону прошла мужская индивидуальная гонка на 20 км.
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