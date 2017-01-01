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Мари Дорен-Абер: Меня как будто нет на чемпионате мира

Мари Дорен-Абер: Меня как будто нет на чемпионате мира

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер прокомментировала своё выступление на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, в частности в индивидуальной гонке, по итогам которой она заняла 40-е место с четырьмя промахами.

«Этот чемпионат мира проходит для меня сложно, — приводит слова Дорен-Абер Nordic Magazine. - Меня как будто не было на стрельбе, я как бы пропустила ее. Я не представляю, как мне готовиться к следующим гонкам. Сегодня я провела гонку бездумно. Меня как будто нет на чемпионате мира, и в первую очередь от этого грустно мне самой».

Напомним, на чемпионате мира-2016 француженка стала обладательницей пяти медалей, выиграв золото в индивидуальной гонке и масс-старте, серебро в спринте и в составе эстафеты и бронзу – в гонке преследования.

В общем зачете Кубка мира в текущем сезоне Дорен-Абер занимает четвертое место.
По материалам: Чемпионат.com
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