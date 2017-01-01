Мари Дорен-Абер: Меня как будто нет на чемпионате мира

Французская биатлонистка Мари Дорен-Абер прокомментировала своё выступление на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, в частности в индивидуальной гонке, по итогам которой она заняла 40-е место с четырьмя промахами.
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