Цибулкова не пустила Павлюченкову в ¼ финала на турнире в Дохе

Теннис. WTA - Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 28 участниц

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 27-летняя словачка, посеянная под третьим номером, в трех сетах сломила сопротивление 25-летней россиянки, занимающей в мировом рейтинге 23-е место, со счетом – 7:5, 2:6, 6:2.За 2 часа 16 минут игрового времени Цибулкова сделала пять брейков и упустила четыре своих подачи. Доминика ни разу не подала навылет и дважды ошиблась на подаче, а Павлюченкова выполнила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок. Теперь в их личном противостоянии словачка лидирует со счетом 5:2.За выход в полуфинал турнира Цибулкова сыграет с победительницей матча Барбора Стрыкова (Чехия, 8) — Саманта Стосур (Австралия).Доминика Цибулкова (Словакия, 3) — Анастасия Павлюченкова (Россия) – 7:5, 2:6, 6:2