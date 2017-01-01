Дальмайер опоздала на пресс-конференцию после индивидуальной гонки из-за плохого самочувствия

Немка Лаура Дальмайер, завоевавшая золотую медаль в индивидуальной гонке на чемпионате мира—2017 в Хохфильцене, пришла на пресс-конференцию очень поздно, уже после ее окончания. Организаторы продлили мероприятие специально для немки.
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