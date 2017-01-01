Дальмайер повторила рекорд Туры Бергер, завоевав девять медалей чемпионатов мира подряд

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер повторила рекорд норвежки Туры Бергер по количеству медалей чемпионатов мира, завоеванных подряд.Сегодня немка завоевала золото в индивидуальной гонке. На чемпионате мира в Хохфильцене Дальмайер ранее выиграла два золота – в смешанной эстафете и гонке преследования, а также серебро в спринте.На предыдущем мировом первенстве в Холменколлене немецкая биатлонистка завоевала пять медалей подряд (золото в пасьюте, серебро в масс-старте, а также бронзовые награды в спринте, индивидуальной гонке и эстафете).Немка повторила рекорд двукратной олимпийской чемпионки Бергер, которая завоевывала девять медалей подряд на чемпионатах мира 2012 и 2013 годов (6-2-1).