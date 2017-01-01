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Дальмайер повторила рекорд Туры Бергер, завоевав девять медалей чемпионатов мира подряд
Дальмайер повторила рекорд Туры Бергер, завоевав девять медалей чемпионатов мира подрядНемецкая биатлонистка Лаура Дальмайер повторила рекорд норвежки Туры Бергер по количеству медалей чемпионатов мира, завоеванных подряд.

Сегодня немка завоевала золото в индивидуальной гонке. На чемпионате мира в Хохфильцене Дальмайер ранее выиграла два золота – в смешанной эстафете и гонке преследования, а также серебро в спринте.

На предыдущем мировом первенстве в Холменколлене немецкая биатлонистка завоевала пять медалей подряд (золото в пасьюте, серебро в масс-старте, а также бронзовые награды в спринте, индивидуальной гонке и эстафете).

Немка повторила рекорд двукратной олимпийской чемпионки Бергер, которая завоевывала девять медалей подряд на чемпионатах мира 2012 и 2013 годов (6-2-1).
По материалам: Sports.ru
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