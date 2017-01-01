На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Украинские биатлонистки сохранила 3-е место в Кубке наций; Дальмайер завоевала МХГ в индивидуальных гонках
Украинские биатлонистки сохранила 3-е место в Кубке наций; Дальмайер завоевала МХГ в индивидуальных гонкахСегодня, 15 февраля, в Хохфильцене на  чемпионате мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка на 15 км.

Чемпионкой мира стала Лаура Дальмайер, серебряным призером - чешка Габриэла Коукалова, бронзовым - итальянка Алексия Рунгальдьер.
Юлия Джима – девятая, Елена Пидгрушная – десятая, Ирина Варвинец – 20-я, Анастасия Меркушина – 33-я.

В общем зачете Кубка мира после 18-ти гонок первая тройка сохранила свои позиции. Лидирует Лаура Дальмайер (843 очка), увеличив отрыв до 29-х очков от Габриэлы Коукаловой. На третьем месте – финка Кайса Макарайнен (728).
Юлия Джима сохранила 11-е место. Елена Пидгрушная поднялась с 27-го на 24-е.

Кубок наций возглавляет сборная Германии (5573), опережая на 193 очка команду Франции. Сборная Украины сохранила третье место (4645), увеличив отрыв от команды Италии до 112 очков.

Зачет индивидуальных гоноквыиграла Лаура Дальмайер (180), выиграл все три старта в сезоне. На втором месте ее соотечественница Ванесса Хинц (103), на третье поднялась итальянка Алексия Рунгальдьер (96).
Елена Пидгрушная заняла 5-е место (83), Юлия Джима – 8-е (74).

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 15 февраля
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 18-ти гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 843 очка
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 814
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 728
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 675
5. Доротея Вирер (Италия) – 542
6. Анаис Шевалье (Франция) - 474
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 463
8. Жюстин Бреза (Франция) – 459
9. Ева Пускарчикова (Чехия) – 455
10. Татьяна Акимова (Россия) – 441
11 (11). Юлия ДЖИМА (Украина) – 416

24 (27). Елена Пидгрушная (Украина) – 247
39 (37). Анастасия Меркушина (Украина) – 133
44 (44). Ирина Варвинец (Украина) – 114
69 (66). Юлия Журавок (Украина) – 37
71 (69). Валентина Семеренко (Украина) - 24
75 (73). Яна Бондарь (Украина) – 23

Кубок наций
1. Германия  –  5573 очка
2. Франция – 5380
3. УКРАИНА – 4645
4. Италия – 4533
5. Чехия - 4509
6. Россия – 4447
7. Норвегия – 4280
8. Швеция – 4177
9. Беларусь – 4036
10. Австрия – 34695

Итоговый зачет Кубка мира в индивидуальных гонках (после трех гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 180 очков
2. Ванесса Хинц (Германия) – 103
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) - 96

5 (12). Елена Пидгрушная (Украина) – 83
8 (18). Юлия Джима (Украина) – 74
30 (22). Юлия Журавок (Украина) – 37
36 (48). Ирина Варвинец (Украина) – 28
64. Анастасия Меркушина (Украина) – 8
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Дальмайер – лидер общего зачета Кубка мира; Джима сохранила 11-е место
Женская сборная Украины по биатлону удерживает 3-е место в Кубке наций
Дальмайер - лидер общего зачета Кубка мира; Джима поднялась на одну позицию
Женская сборная Украины по биатлону сохранила 4-е место в Кубке наций
Женская сборная Украины по биатлону опустилась на 4-е место в Кубке наций
Коукалова возглавила общий зачет Кубка мира по биатлону; Джима сохранила 13-е место
Женская сборная Украины по биатлону поднялась на 4-е место в Кубке наций
Дальмайер возглавляет общий зачет Кубка мира по биатлону; Джима 15-я
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Цибулкова не пустила Павлюченкову в ¼ финала на турнире в Дохе
Дальмайер опоздала на пресс-конференцию после индивидуальной гонки из-за плохого самочувствия
Дальмайер повторила рекорд Туры Бергер, завоевав девять медалей чемпионатов мира подряд
Украинские биатлонистки сохранила 3-е место в Кубке наций; Дальмайер завоевала МХГ в индивидуальных гонках
Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ; Джима – девятая, Пидгрушная – десятая

Последние новости спорта

19:19 Цибулкова не пустила Павлюченкову в ¼ финала на турнире в Дохе 136 | Биатлон

18:54 Дальмайер опоздала на пресс-конференцию после индивидуальной гонки из-за плохого самочувствия 133 | Биатлон

18:41 Дальмайер повторила рекорд Туры Бергер, завоевав девять медалей чемпионатов мира подряд 133 | Биатлон

17:54 Украинские биатлонистки сохранила 3-е место в Кубке наций; Дальмайер завоевала МХГ в индивидуальных гонках 229 | Биатлон

17:10 Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ; Джима – девятая, Пидгрушная – десятая 237 | Биатлон / Главные новости спорта

16:35 Мугуруса не пробилась в ¼ финала турнира в Дохе 151 | Теннис

16:04 Олимпийская чемпионка рассказала о полуразвалюхах в сборной России по биатлону 235 | Биатлон

15:54 Назвавший Винус Уильямс гориллой комментатор ESPN подал в суд на телеканал 153 | Теннис

15:34 УХЛ. 36 тур. «Кременчук» - «Донбасс»: анонс матча 162 | Хоккей

15:23 УХЛ. 36 тур. «Витязь» - «Кривбасс»: анонс матча 156 | Хоккей

Все новости

ФОТО

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

ВИДЕО

Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)

Канадский теннисист попал судье в глаз в матче Кубка Дэвиса (+Видео)

Боксер был нокаутирован ведром со льдом сразу после своей победы (Видео)

Кличко - Джошуа: дуэль взглядов (Видео)

Владимир Кличко vs Энтони Джошуа: промо-видео боя

Джастина Бибера впечатали лицом в борт в Матче всех звезд НХЛ (Видео)

Украинские биатлонисты не стали слушать гимн РФ, россияне последовали их примеру (видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ; Джима – девятая, Пидгрушная – десятая
Фигуристка Анастасия Гожва – серебряный призер олимпийского юношеского фестиваля
Долгополов стартовал с победы над Типсаревичем на турнире в Буэнос-Айресе
Украинские грации завоевали девять золотых наград на Miss Valentine-2017 в Эстонии
Кристина Дмитренко – серебряный призер в спринте на олимпийском юношеском фестивале









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Февраль 2017 (310)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (455)
Октябрь 2016 (542)
Сентябрь 2016 (462)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги