Украинские биатлонистки сохранила 3-е место в Кубке наций; Дальмайер завоевала МХГ в индивидуальных гонках

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, в Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка на 15 км.Чемпионкой мира стала Лаура Дальмайер, серебряным призером - чешка Габриэла Коукалова, бронзовым - итальянка Алексия Рунгальдьер.Юлия Джима – девятая, Елена Пидгрушная – десятая, Ирина Варвинец – 20-я, Анастасия Меркушина – 33-я.после 18-ти гонок первая тройка сохранила свои позиции. Лидирует Лаура Дальмайер (843 очка), увеличив отрыв до 29-х очков от Габриэлы Коукаловой. На третьем месте – финка Кайса Макарайнен (728).Юлия Джима сохранила 11-е место. Елена Пидгрушная поднялась с 27-го на 24-е.возглавляет сборная Германии (5573), опережая на 193 очка команду Франции. Сборная Украины сохранила третье место (4645), увеличив отрыв от команды Италии до 112 очков.выиграла Лаура Дальмайер (180), выиграл все три старта в сезоне. На втором месте ее соотечественница Ванесса Хинц (103), на третье поднялась итальянка Алексия Рунгальдьер (96).Елена Пидгрушная заняла 5-е место (83), Юлия Джима – 8-е (74).1. Лаура Дальмайер (Германия) – 843 очка2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 8143. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 7284. Мари Дорен Абер (Франция) – 6755. Доротея Вирер (Италия) – 5426. Анаис Шевалье (Франция) - 4747. Франциска Хильдебрант (Германия) – 4638. Жюстин Бреза (Франция) – 4599. Ева Пускарчикова (Чехия) – 45510. Татьяна Акимова (Россия) – 44111 (11). Юлия ДЖИМА (Украина) – 41624 (27). Елена Пидгрушная (Украина) – 24739 (37). Анастасия Меркушина (Украина) – 13344 (44). Ирина Варвинец (Украина) – 11469 (66). Юлия Журавок (Украина) – 3771 (69). Валентина Семеренко (Украина) - 2475 (73). Яна Бондарь (Украина) – 231. Германия – 5573 очка2. Франция – 53804. Италия – 45335. Чехия - 45096. Россия – 44477. Норвегия – 42808. Швеция – 41779. Беларусь – 403610. Австрия – 346951. Лаура Дальмайер (Германия) – 180 очков2. Ванесса Хинц (Германия) – 1033. Алексия Рунгальдьер (Италия) - 965 (12). Елена Пидгрушная (Украина) – 838 (18). Юлия Джима (Украина) – 7430 (22). Юлия Журавок (Украина) – 3736 (48). Ирина Варвинец (Украина) – 2864. Анастасия Меркушина (Украина) – 8