Дальмайер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ; Джима – девятая, Пидгрушная – десятая

Биатлон. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 15 февраля

Сегодня, 15 февраля, в Хохфильцене на чемпионате мира по биатлону прошла женская индивидуальная гонка на 15 км.Золото завоевала точно стрелявшая немка Лаура Дальмайер. Серебряным призером стала чешка Габриэла Коукалова (1 промах), проиграв чемпионке 24,7 секунды. Бронза в активе итальянки Алексии Рунгальдьер, которая с одной минутой штрафа проиграла победительнице 1 минуту 45,6 секунды.В первой десятке финишировали две украинки, допустившие по два промаха – Юлия Джима – девятая +2.46,1, Елена Пидгрушная – десятая + 2.54,6. Ирина Варвинец с одним промахом стала 20-й - +3.51,4, Анастасия Меркушина с двумя незакрытыми мишенями заняла 33-е место - +4.17,4.За шесть дней соревнований на чемпионате мира в Хохфильцене было разыграно шесть комплектов медалей. В общекомандном зачете лидирует сборная Германии, завоевавшая 5 медалей – 4 золотых и 1 серебряную. Вторые – французы (1-1-2), третьи – чехи (1-1-1), четвертые – норвежцы (0-2-1), пятые – белорусы (0-1-0), шестое место делят Россия и Италия (по 0-0-1). Украинцы на пьедестал не поднимались.1. Лаура Дальмайер (Германия) – 41.30,1 (0+0+0+0)2. Габриэла Коукалова (Чехия) – +24,7 (1+0+0+0)3. Алексия Рунгальдьер (Италия) - +1.45,6 (0+0+0+0)9. Юлия Джима (Украина) - +2.46,1 (0+0+1+1)10. Елена Пидгрушная (Украина) - +2.54,6 (1+0+0+1)20. Ирина Варвинец (Украина) - +3.51,4 (0+1+0+0)33. Анастасия Меркушина (Украина) - +4.17,4 (1+0+1+0)