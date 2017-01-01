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Олимпийская чемпионка рассказала о полуразвалюхах в сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка рассказала о полуразвалюхах в сборной России по биатлону. Фото: biathlonrus.comДвукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова рассказала о проблемах в составе женской сборной России по биатлону. 

«На гонки некого ставить, некем заменить. На сегодняшний день в составе остались четыре полуинвалидки-полуразвалюхи. Как бежать эстафету? Непонятно. Ладно индивидуальная гонка, может, если не будет промахов, зацепится кто-то за что-то, да и то вряд ли, учитывая их ход», — отметила спортсменка.

Также Резцова выразила уверенность, что в происходящем виновно руководство Союза биатлонистов России (СБР) и главный тренер сборной Александр Касперович. «Ни руководство СБР, ни главный тренер никак не реагируют на ситуацию. У них нужно спросить, что это за беспредел, что за ералаш творится. Услугину вызвали, потом прогнали. Виролайнен куда-то отправили одним днем, вернули на этап Кубка IBU», — сказала Резцова.

Она добавила, что не ждет медалей от женской сборной России в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене.

На данный момент российские биатлонистки на первенстве мира не сумели завоевать личных наград. Ранее Ольга Подчуфарова и Татьяна Акимова стали бронзовыми призерами чемпионата мира в составе сборной России в смешанной эстафете.
По материалам: lenta.ru
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