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Дмитренко – четвертая в гонке преследования на олимпийском юношеском фестивале
Дмитренко – четвертая в гонке преследования на олимпийском юношеском фестивалеСегодня, 15 февраля, в Эрзуруме (Турция) продолжается Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль.

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко, ставшая серебряными призером в спринте, сегодня в гонке преследования финишировала четвертой, допустив четыре промаха. Лишь шесть сотых секунды украинка проиграла француженке Камилле Бенед (5), завоевавшей бронзу.
Два первых места заняли российские биатлонистки. Победила Анна Григорьева (3), опередив Анастасию Шевченко (4) на 37,1 секунды.

В гонке преследования у юношей золото и серебро завоевали французы, допустившие по три промаха - Томас Бриффаз и Джейсон Дрезе соответственно. В борьбе за второе место Дрезе на две сотых секунды опередил россиянина Андрея Вьюхина (6).

Лучший из украинцев Владислав Романчич (4 промаха) по ходу гонки поднялся на две позиции и финишировал 15-м, проиграв победителю 3 минуты 13,7 секунды.

Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль. Эрзурум. (Турция). 15 февраля.
Биатлон. Девушки. Гонка преследования.
1 (4-я в спринте). Анна Григорьева (Россия) -  24.45,8 (1+1+0+1)
2 (3). Анастасия Шевченко (Россия) - +37,1 (0+1+3+0)
3 (1). Камилла Бенед (Франция) -  +1.36,0 (3+1+2+0)
...
  4 (2). Кристина Дмитренко (Украина) -  +1.36,6 (1+2+0+1)
30 (22). Анастасия Циганова (Украина) - +5.46,5 (2+0+2+0)
38 (34). Екатерина Свинаренко (Украина) - +8.47,8  (1+4+1+2)

Биатлон. Юноши. Гонка преследования.
1 (4). Томас Бриффаз (Франция0 – 28.45,9 (2+0+1+0)
2 (5). Джейсон Дрезе (Франция) -  +3,0 (1+0+1+1)
3 (6). Андрей Вьюхин (Россия) -  +3,2 (0+2+2+2)
...
15 (17). Владислав Романчич (Украина) - +3.13,7 (1+1+1+1)
31 (32). Николай Ничипоренко (Украина) - +6.11,2(2+1+3+1)  
33 (23). Евгений Ивченко (Украина) - +6.36,5 (4+4+3+0)
46 (47). Владислав Гончаревский (Украина) - +11.13,8 (2+1+4+3)
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