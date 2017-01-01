Коукалова: Чешские биатлонисты получают в свой адрес угрозы от российских болельщиков

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова сообщила, что члены сборной Чехии получают угрозы в свой адрес со стороны российских болельщиков.«Я веду себя очень осторожно приводит слова Коукаловой Idnes. - К сожалению, на данный момент мы не можем спокойно есть то, что присылают нам фанаты, торты или сладости, потому что в них что-то может быть добавлено.Мы внимательно следим за всем, включая ключи от номеров. Я дважды проверяю, заперла ли за собой дверь. Пытаюсь минимизировать любой риск. Это необходимо, потому что мы постоянно получаем в свой адрес письма с угрозами. В том числе нам угрожают подсыпать что-либо в еду. По большей части это происходит из-за реакции российской стороны на то, как чехи высказались против допинга».