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Кристина Дмитренко – серебряный призер в спринте на олимпийском юношеском фестивале

Кристина Дмитренко – серебряный призер в спринте на олимпийском юношеском фестивале

Сегодня, 14 февраля, в Эрзуруме (Турция) проходит Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль.

Украинская биатлонистка Кристина Дмитренко стала серебряным призером в спринте, положив в медальную копилку сборной Украины первую медаль.
В борьбе за второе место украинка лишь на 0,4 секунды была быстрее россиянки Анастасии Шевченко, ставшей бронзовым призером.
Победила француженка Камилла Бенед, опередив украинку на 21,5 секунды, россиянку на 21,9.  Бенед и Дмитренко пробежали по одному штрафному кругу, Шевченко – два.

У юношей спринт выиграл точно стрелявший чех Витеслав Хорниг, вторым стал эстонец Кристо Сиимер (1 промах) - + 15,5, третьим – россиянин Михаил Первушин (2) - +15,8.

Лучший из украинцев Владислав Романчич пробежал один штрафной круг и с отставанием от победителя в 1 минуту 51,2 секунды занял 17-е место.

Европейский Юношеский Олимпийский Фестиваль. Эрзурум. (Турция). 14 февраля.
Биатлон. Девушки. Спринт.
1. Камилла Бенед (Франция) -  17.42,2 (1+0)
2. Кристина Дмитренко (Украина) -  +21,5 (0+1)
3. Анастасия Шевченко (Россия) -  +21,9 (2+0)
...
22. Анастасия Циганова (Украина) -  +2.25,5 (1+0)
34. Екатерина Свинаренко (Украина) -  +3.35,0 (1+2)
45. Любовь Кипяченкова (Украина) -  +7.42,8 (1+5)

Биатлон. Юноши. Спринт.
1. Витеслав Хорниг (Чехия) -  19.46,9 (0+0)
2. Кристо Сиимер (Эстония) - +15,5 (1+0)
3. Михаил Первушин (Россия) - +15.8 (1+1)
...
17. Владислав Романчич (Украина) - +1.51,2 (0+1)
23. Евгений Ивченко (Украина) - +2.19,9 (2+2)
32. Николай Ничипоренко (Украина) - ) +3.04,9 (1+3)
47. Владислав Гончаревский(Украина0 -  +5.03,7 (3+3)

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