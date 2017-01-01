Губерниев: В истории с Фуркадом я действовал на эмоциях

Российский телекомментатор Дмитрий Губерниев признался, что его слова о французе Мартене Фуркаде были произнесены на эмоциях.– На меня никто не наезжал по этому вопросу. После всего, что произошло, было принято решение всем успокоиться и говорить о спорте. Что я усиленно и делаю.Все эти склоки мне уже надоели. Рассчитываю, что руководство IBU заткнет рот тем людям, которые позволяют себе слишком много. Шлезингр заявил, что если Логинов выступает, то Россия приветствует допинг. Это полный бред! Такие провокационные высказывания раскачивают лодку.В истории с Фуркадом я действовал на эмоциях, но сам француз перестарался и подогрел ситуацию очень сильно. От своих слов я не отказываюсь, но сожалею, что так случилось.— Подождём четверга, когда состоится индивидуальная гонка. А также стоит дождаться восхождения Логинова на пьедестал, чтобы Саша стоял на первом месте, а Фуркад как минимум на втором. Тогда и увидим, пожмут ли они друг другу руки. Произойдет это или нет — неважно. Главное — обыграть Фуркада, что пока удается далеко не всем.– Наши иностранные партнеры, которые любят ходить на вечеринки в Ханты-Мансийске и Тюмени, очень сильно расстроились, что там не будет соревнований в ближайшее время.Иностранные журналисты, например, немецкие, больше всех себе накладывают в тарелку икры на встречах. Я не хочу их задеть, а просто говорю об их хорошем и здоровом аппетите. Надеюсь, что мы еще встретим их в России, когда получим очередные большие соревнования.