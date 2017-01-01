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Симон Фуркад: Все хорошее когда-нибудь заканчивается

Симон Фуркад: Все хорошее когда-нибудь заканчивается

Французский биатлонист Симон Фуркад завершил выступление на чемпионате мира в Хохфильцене, сообщает AFP. В составе команды его заменит Фабьен Клод.

«Симон занял 85-е место в спринте ─ это не тот результат, который мы ожидаем от спортсмена его возраста. Он не способен достичь чего-то на этом чемпионате, так что мы предпочли пригласить в состав молодого спортсмена», ─ рассказал главный тренер сборной Франции Стефан Бутье.
Сам 32-летний Фуркад предположил, что его время прошло.

«8-4-4-6-2-6-4-10. Нет, это не выигрышные номера в какой-нибудь лотерее. Это мои места в индивидуальных гонках на чемпионатах мира, на которых я выступаю с 2007 года. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и эта серия не сможет продолжиться, независимо от меня. Конечно, я разочарован тем, что не смогу продолжить эту серию, но уважаю мнение тренеров. Надеюсь, что молодой Фабьен Клод начнет свою собственную серию удачных выступлений, ─ написал Фуркад в своем аккаунте Facebook.

Напомним, Симон ─ старший брат Мартена Фуркада, выигравшего тот самый спринт, где биатлонист занял 85-е место.
По материалам: sportsdaily.ru
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