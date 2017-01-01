Шипулин не исключает, что завершит карьеру после Олимпиады-2018

Российский биатлонист Антон Шипулин готов будет завершить карьеру после Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, если потеряет мотивацию продолжать выступать на профессиональном уровне. Об этом он сообщил журналистам во время чемпионата мира в австрийском Хохфильцене.Олимпийскому чемпиону 2014 года в эстафете в августе исполнится 30 лет. В его активе шесть медалей чемпионатов мира, но ни одной золотой.«Надо дождаться окончания следующего сезона, когда пройдут Олимпийские игры, тогда уже буду принимать решение, - сказал Шипулин. - Если будут желание и мотивация, чтобы выступать дальше, если я найду в себе силы, то еще немного побегаю. Если нет, то смысла продолжать нет, надо будет уступать дорог молодым».Спортсмен отметил, что его решение продолжать карьеру никак не будет связно с проведением чемпионата мира 2021 года в Тюмени. «Дело не в том, где завершать. Все дело в мотивации. Главное, чтобы решение было осознанное, чтобы после его принятия я ни о чем не жалел.Хочется достигнуть цели, которую я уже давно преследую (золото чемпионата мира), но на следующий сезон главная мотивация - Олимпийские игры», - подчеркнул Шипулин.