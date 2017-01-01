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Бьорндален: Было здорово наблюдать финиш Дарьи, держа дочку на коленях
Бьорндален: Было здорово наблюдать финиш Дарьи, держа дочку на коленяхИменитый норвежский биатлонист 43-летний Уле Эйнар Бьорндален стал бронзовым призером на чемпионате мира по биатлону в гонке преследования. Бьорндален прокомментировал свое выступление.

 «Для меня эта гонка сложилась фантастически. Это, по-сути, победа. Я безумно счастлив. Ну и серебро Дарьи тоже просто великолепно!» – рассказал Бьорндален Dagbladet.

«Дарья была так сильна, и это стало для меня большой мотивацией. Для нее это как победа и первый подиум в этом сезоне. Я думал, что ей не добраться до медали, но она удивила и провела потрясающую гонку.

Бронза для меня очень много значит. Я чувствую, что моя форма лучше. Сегодняшний день принес облегчение всей семье. Было здорово наблюдать финиш Дарьи, держа Ксению на коленях.

Дарья – независимая и невероятно сильная личность. Нам обоим нравится постигать что-то новое, но мы прислушиваемся друг к другу. У нее есть выдающиеся качества, на которых я учусь. Мы не так много говорим о биатлоне.

– У вас есть контакт во время чемпионата мира?
– Ну мы же живем в одной комнате. Так что немного есть, должен признаться. Хотите более развернутый ответ? Нет, это слишком личное, остановимся на этом».
По материалам: Sports.ru
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