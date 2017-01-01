Урош Велепец: Пидгрушная не вышла на старт, потому что нет смысла

Вчера, 12 февраля, на



Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал выступление подопечных.



Урош Велепец: «Настя — молодец. Пусть ногами она еще не может на равных конкурировать с самыми быстрыми биатлонистками, зато стреляла она просто здорово. В «стойке» Настя по времени стреляла так же быстро, как и в «лежке». То, что она ходом проигрывала, отыгрывала на рубеже.



А Юля… Нельзя так стоя стрелять. Если ты уже стоишь 35 секунд, то надо стрелять «в ноль», а если 25 секунд, то можно рисковать. Все промахи ушли направо – на полсантиметра. С таким ходом с нулем могла побороться за медаль.



Лена не вышла на старт, потому что нет смысла. С 34-го места было трудно куда-то подняться. Но она нормально себя чувствует, тренируется, готовится к следующим гонкам». Вчера, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) в женской гонке преследования Анастасия Меркушина заняла восьмое место, Юлия Джима — 23-е. Елена Пидгрушная не стартовала.Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал выступление подопечных.«Настя — молодец. Пусть ногами она еще не может на равных конкурировать с самыми быстрыми биатлонистками, зато стреляла она просто здорово. В «стойке» Настя по времени стреляла так же быстро, как и в «лежке». То, что она ходом проигрывала, отыгрывала на рубеже.А Юля… Нельзя так стоя стрелять. Если ты уже стоишь 35 секунд, то надо стрелять «в ноль», а если 25 секунд, то можно рисковать. Все промахи ушли направо – на полсантиметра. С таким ходом с нулем могла побороться за медаль.Лена не вышла на старт, потому что нет смысла. С 34-го места было трудно куда-то подняться. Но она нормально себя чувствует, тренируется, готовится к следующим гонкам».