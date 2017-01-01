Йоханнес Бё: Тарьей отдал мне лучшую пару лыж, чтобы у меня было больше шансов

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё рассказал стал серебряным призером в гонке преследования на чемпионате мира по биатлону в Хозхфильцене.Йоханнес рассказал, что старший брат Тарьей перед гонкой отдал ему лучшую пару лыж.«Это мне очень помогло – лыжи были обалденными, - цитирует Бё VG. - Единственным, кто от меня уезжал, был Уле Эйнар Бьорндален. Ощущения были потрясающими, когда я одного за другим проходил соперников на последнем круге.Иногда, когда мы бежим личные гонки, мои две пары лыж при тестировании оказываются лучшими. Тогда я выбираю первым. А если пара Тарьея лучшая, то выбирает он. Сегодня он отдал мне свою лучшую пару, чтобы у меня было больше шансов.Я однозначно сделал бы для него то же самое. Наша сила в том, что мы помогаем друг другу. Каждый из нас отдает свои преимущества, чтобы другой добился успеха.Если бы не промах на последней стрельбе, Тарьей мог бы быть впереди меня и Уле Эйнара.– Была бы. А если Тарьей в позиции, когда он может взять медаль... Тогда он последний, с кем я хотел бы соперничать.То, что он в команде, очень много для меня значит. Так здорово, что он с нами. Он единственный, кому я желаю медали больше, чем себе», – заключил Бё-младший.