Мартен Фуркад укрепился в общем зачете КМ; Пидручный поднялся на одну позицию

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.Золото завоевал француз Мартен Фуркад, серебряным призером стал норвежец Йоханнес Бё , бронзрвы – его соотечественник Уле Эйнар Бьорндален.Дмитрий Пидручный занял 14-е место, Сергей Семенов – 15-е, Александр Жирный – 45-е.после 17-ти гонок на лидирующей позиции укрепился Мартен Фуркад (932), увеличив отрыв от ближайшего преследователя россиянина Антона Шипулина до 321 очка. Третью позицию занимает немец Симон Шемпп (585).Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов поднялись на одну позицию каждый и теперь занимают 19-е место и 20-е места соответственно.после шести гонок лидирует также Мартен Фуркад (348). На втором месте Антон Шипулин (247), третье делят немцы - Арнд Пайффер и Симон Шемпп (по 203).Дмитрий Пидручный – 20-й, Артем Прима – 23-й.1. Мартен Фуркад (Франция) – 932 очка2. Антон Шипулин (Россия) – 6113. Симон Шемпп (Германия) – 5854. Йоханнес Бё (Норвегия) – 5335. Арнд Пайффер (Германия) – 5126. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 5087. Джулиан Эберхард (Австрия) – 4648. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 4629. Эрик Лессер (Германия) – 45010. Максим Цветков (Россия) – 40519 (20). Дмитрий Пидручный (Украина) – 27920 (21). Сергей Семенов (Украина) - 26939 (38). Артем Прима (Украина) – 14246 (45). Владимир Семаков (Украина) – 9057 (55). Виталий Кильчицкий (Украина) – 391. Мартен Фуркад (Франция) – 348 очков2. Антон Шипулин (Россия) – 2473-4. Арнд Пайффер (Германия) – 2033-4. Симон Шемпп (Германия) – 2035. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1946. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 1767. Михал Крчмар (Чехия) – 1598. Эрик Лессер (Германия) – 1589. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 14910. Максим Цветков (Россия) – 14820 (14). Дмитрий Пидручный (Украина) - 11323 (18). Артем Прима (Украина) – 9531 (39). Сергей Семенов (Украина) – 7546 (43). Владимир Семаков (Украина) - 28