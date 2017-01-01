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Мартен Фуркад укрепился в общем зачете КМ; Пидручный поднялся на одну позицию
Мартен Фуркад укрепился в общем зачете КМ; Пидручный поднялся на одну позициюСегодня, 12 февраля, в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.

Золото завоевал француз Мартен Фуркад, серебряным призером стал норвежец Йоханнес Бё , бронзрвы – его соотечественник Уле Эйнар Бьорндален.
Дмитрий Пидручный занял 14-е место, Сергей Семенов – 15-е, Александр Жирный – 45-е.

В общем зачете Кубка мира после 17-ти гонок на лидирующей позиции укрепился Мартен Фуркад (932), увеличив отрыв от ближайшего преследователя россиянина Антона Шипулина до 321 очка. Третью позицию занимает немец Симон Шемпп (585).
Дмитрий Пидручный и Сергей Семенов поднялись на одну позицию каждый и теперь занимают 19-е место и 20-е места соответственно.
 
В зачете гонок преследования после шести гонок лидирует также Мартен Фуркад (348). На втором месте Антон Шипулин (247), третье делят немцы - Арнд Пайффер и Симон Шемпп (по 203).
Дмитрий Пидручный – 20-й, Артем Прима – 23-й.

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 12 февраля
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 17-ти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 932 очка
2. Антон Шипулин (Россия) – 611
3. Симон Шемпп (Германия) – 585
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 533
5. Арнд Пайффер (Германия) – 512
6. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 508
7. Джулиан Эберхард (Австрия) – 464
8. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 462
9. Эрик Лессер (Германия) – 450
10. Максим Цветков (Россия) – 405
 …
19 (20). Дмитрий Пидручный (Украина) – 279
20  (21). Сергей Семенов (Украина)  - 269
39 (38). Артем Прима (Украина)  – 142
46 (45). Владимир Семаков (Украина) – 90
57 (55). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Зачет Кубка мира в гонках преследования (после шести гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 348 очков
2. Антон Шипулин (Россия) – 247
3-4. Арнд Пайффер (Германия) – 203
3-4. Симон Шемпп (Германия) – 203
5. Йоханнес Бё (Норвегия) – 194
6. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 176
7. Михал Крчмар (Чехия) – 159
8. Эрик Лессер (Германия) – 158
9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 149
10. Максим Цветков (Россия) – 148
 …
20 (14). Дмитрий Пидручный (Украина) - 113
23 (18). Артем Прима (Украина) – 95
31 (39). Сергей Семенов (Украина) – 75
46 (43). Владимир Семаков (Украина) - 28
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