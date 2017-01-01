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Мартен Фуркад – чемпион мира в гонке преследования; Пидручный – 14-й

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Сегодня, 12 февраля, в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.

Без шансов для соперников победил француз Мартен Фуркад и финишировал с французским триколором в руках. В борьбе за серебро между двумя норвежцами победила молодость. Йоханнес Бё на последнем круге в стремительном спурте опередил на 2,8 секунды своего именитого соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена. Фуркад и Бьорндален пробежали по одному штрафному кругу, Бё – три.

Все три украинца улучшили свои стартовые позиции. Лучшим стал Дмитрий Пидручный, который финишировал 14-м, поднявшись с 28-й стартовой позиции. Сергей Семенов занял 15-е место, поднявшись с 41-го. Александр Жирный поднялся с 58-го на 45-е. При этом Семенов промахнулся один раз, Пидручный и Жирный – дважды.

Быстрее всех ходом в гонке был француз Кантен Фийон Майе 25 минут 45,9 секунды. Дмитрий Пидручный  - 25-й (+39,3), Сергей Семенов – 29-й (+40,7), Александр Жирный - 49-й (+1.22,0).

Быстрее всех стрелял австриец Симон Эдер  - 1 минута 27 секунд (3 промаха). Дмитрий Пидручный – второй 1.36,0 (2), Сергей Семенов – девятый  -1.41,0 (1), Александр Жирный – 52-й – 2.07,0 (2).

Биатлон. Чемпиона мира. Хохфильцен (Австрия). 12 февраля
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа.
1 (3-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) - 30.16,9 (0+0+0+1)
2 (2). Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +22,8 (1+1+1+0)
3 (8). Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) - +25,6 (0+0+0+1)
4 (21). Антон Шипулин (Россия) - +33,6 (0+1+0+0)
5 (5). Ондржей Моравец (Чехия) - +34,0 (0+0+1+1)
6 (4). Лоуэлл Бэйли (США) - +34,7 (0+0+1+0)
7. (6). Красимир Анев (Болгария) - +38,3 (0+0+0+1)
8 (7). Джулиан Эберхард (Австрия) +48,1 (1+1+0+1)
9(14). Тарьей Бё (Норвегия) - +52,3 (1+0+0+1)
10 (9). Симон Шемпп (Германия) - +52,4 (0+0+2+1)

14 (28). Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.43,2 (1+0+1+0)
15 (41). Сергей Семенов (Украина) - +1.43,6  (0+0+1+0)
45 (58). Александр Жирный (Украина) - +3.46,6  (1+0+0+1)

Время на лыжне
1. Кантен Фийон Майе (Франция) – 25.45,9
2. Симон Шемпп (Германия) - +4,6
3. Антон Шипулин (Россия) - +5,2
4. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +5,3

11. Мартен Фуркад (Франция) - +18,5
13. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) -  +21,0
25. Дмитрий Пидручный (Украина) - +39,3
29. Сергей Семенов (Украина) - +40,7
49. Александр Жирный (Украина) - +1.22,0

Время на стрельбе
1. Симон Эдер (Австрия) – 1.27,0 (3 промаха)
2-4. Лоуэлл Бэйли (США) – 1.36,0 (1)
2-4. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.36,0 (2)

6-7. Мартен Фуркад (Франция) -1.38,0 (1)
9. Сергей Семенов (Украина) -1.41,0 (1)
20-26. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) -  1.49,0 (1)
37. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 1.53,0 (3)
52-53. Александр Жирный (Украина) – 2.07,0 (2)
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