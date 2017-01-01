Мартен Фуркад – чемпион мира в гонке преследования; Пидручный – 14-й

Биатлон. Чемпиона мира. Хохфильцен (Австрия). 12 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.Без шансов для соперников победил француз Мартен Фуркад и финишировал с французским триколором в руках. В борьбе за серебро между двумя норвежцами победила молодость. Йоханнес Бё на последнем круге в стремительном спурте опередил на 2,8 секунды своего именитого соотечественника Уле Эйнара Бьорндалена. Фуркад и Бьорндален пробежали по одному штрафному кругу, Бё – три.Все три украинца улучшили свои стартовые позиции. Лучшим стал Дмитрий Пидручный, который финишировал 14-м, поднявшись с 28-й стартовой позиции. Сергей Семенов занял 15-е место, поднявшись с 41-го. Александр Жирный поднялся с 58-го на 45-е. При этом Семенов промахнулся один раз, Пидручный и Жирный – дважды.Быстрее всех ходом в гонке был француз Кантен Фийон Майе 25 минут 45,9 секунды. Дмитрий Пидручный - 25-й (+39,3), Сергей Семенов – 29-й (+40,7), Александр Жирный - 49-й (+1.22,0).Быстрее всех стрелял австриец Симон Эдер - 1 минута 27 секунд (3 промаха). Дмитрий Пидручный – второй 1.36,0 (2), Сергей Семенов – девятый -1.41,0 (1), Александр Жирный – 52-й – 2.07,0 (2).1 (3-й в спринте). Мартен Фуркад (Франция) - 30.16,9 (0+0+0+1)2 (2). Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +22,8 (1+1+1+0)3 (8). Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) - +25,6 (0+0+0+1)4 (21). Антон Шипулин (Россия) - +33,6 (0+1+0+0)5 (5). Ондржей Моравец (Чехия) - +34,0 (0+0+1+1)6 (4). Лоуэлл Бэйли (США) - +34,7 (0+0+1+0)7. (6). Красимир Анев (Болгария) - +38,3 (0+0+0+1)8 (7). Джулиан Эберхард (Австрия) +48,1 (1+1+0+1)9(14). Тарьей Бё (Норвегия) - +52,3 (1+0+0+1)10 (9). Симон Шемпп (Германия) - +52,4 (0+0+2+1)14 (28). Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.43,2 (1+0+1+0)15 (41). Сергей Семенов (Украина) - +1.43,6 (0+0+1+0)45 (58). Александр Жирный (Украина) - +3.46,6 (1+0+0+1)1. Кантен Фийон Майе (Франция) – 25.45,92. Симон Шемпп (Германия) - +4,63. Антон Шипулин (Россия) - +5,24. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) - +5,311. Мартен Фуркад (Франция) - +18,513. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) - +21,01. Симон Эдер (Австрия) – 1.27,0 (3 промаха)2-4. Лоуэлл Бэйли (США) – 1.36,0 (1)6-7. Мартен Фуркад (Франция) -1.38,0 (1)20-26. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) - 1.49,0 (1)37. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 1.53,0 (3)