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Дальмайер – лидер общего зачета Кубка мира; Джима сохранила 11-е место
Дальмайер – лидер общего зачета Кубка мира; Джима сохранила 11-е местоСегодня, 12 февраля, в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону прошла женская гонка преследования на 10 км.
Чемпионкой мира стала немка Лаура Дальмайер, серебряную медаль завоевала белоруска Дарья Домрачева, бронзу выиграла чешка Габриэла Коукалова.
Украинка Анастасия Меркушина заняла 8-е место, Юлия Джима – 23-е.

В общем зачете Кубка мира после 17-ти гонок первая тройка сохранила свои позиции. Лидирует Лаура Дальмайер (783 очка), увеличив отрыв до 23-х очков от Габриэлы Коукаловой. На третьем месте – финка Кайса Макарайнен (702).
Юлия Джима сохранила 11-е место. Анастасия Меркушина поднялась с 43-го на 37-е.

В зачете Кубка мира в гонках преследования после шести гонок лидерство сохранила Кайса Макарайнен (268), которую лишь 3 очка отделяет от ближайших преследовательниц делящих вторую позицию Габриэлы Коукаловой и француженки Мари Дорен Абер.
Юлия Джима потеряла одну позицию и теперь занимает 13-е место.

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 12 февраля
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 17-ти гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 783 очка
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 760
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 702
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 674
5. Доротея Вирер (Италия) – 517
6. Анаис Шевалье (Франция) - 471
7. Жюстин Бреза (Франция) – 459
8. Франциска Хильдебрант (Германия) – 453
9. Татьяна Акимова (Россия) – 441
10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 437
11 (11). Юлия ДЖИМА (Украина) – 384

27 (26). Елена Пидгрушная (Украина) – 216
37 (43). Анастасия Меркушина (Украина) – 125
44 (42). Ирина Варвинец (Украина) – 93
66 (64). Юлия Журавок (Украина) – 37
69 (67). Валентина Семеренко (Украина) - 24
73 (70). Яна Бондарь (Украина) – 23

Зачет Кубка мира в гонках преследования (после шести гонок)
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 268 очков
2-3. Габриэла Коукалова (Чехия) – 265
2-3. Мари Дорен Абер (Франция) – 265
4. Лаура Дальмайер (Германия) - 253
5. Доротея Вирер (Италия) – 225
6. Анаис Шевалье (Франция) – 165
7-8. Жюстин Бреза (Франция) – 152
7-8. Франциска Хильдебрант (Германия) – 152
9. Ева Пускарчикова (Чехия) – 150
10. Марте Олсбю (Норвегия) - 148

13 (12). Юлия Джима (Украина) – 134
34 (54). Анастасия Меркушина (Украина) – 54
41 (35). Ирина Варвинец (Украина) - 46
48 (41). Елена Пидгрушная (Украина) – 32
63 (60). Валентина Семеренко (Украина) – 13
68 (64). Яна Бондарь (Украина) - 8
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