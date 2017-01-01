Свендсен: Сейчас я чувствую себя довольно хорошо

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12:48 Дальмайер – лидер общего зачета Кубка мира; Джима сохранила 11-е место 140 | Биатлон

12:16 Дальмайер выиграла гонку преследования на ЧМ по биатлону; Меркушина - восьмая 187 | Биатлон / Главные новости спорта

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09:39 НБА. «Финикс» разгромно проиграл «Хьюстону», «Кливленд» обыграл «Денвер», «Голден Стэйт» победил «Оклахому» другие результаты 157 | Баскетбол

21:38 Пидручный, Семенов и Жирный побегут в гонке преследования на ЧМ в Хохфильцене 392 | Биатлон