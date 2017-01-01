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Меркушина, Джима и Пидгрушная побегут в гонке преследования на ЧМ в Хохфильцене
Меркушина, Джима и Пидгрушная побегут в гонке преследования на ЧМ в Хохфильцене12 февраля в Хохфильцене (Австрия) на чемпионате мира по биатлону пройдет женская гонка преследования на 10 км.

В составе сборной Украины в гонке примут участие три биатлонистки, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:

10-я - Анастасия Меркушина +0:55
22-я Юлия Джима +1:16
34-я Елена Пидгрушная +1:40
 
Зарубежные соперницы будут стартовать в следующем порядке:

1. Габриэла Соукалова (Чехия)
2. Лаура Дальмайер (Германия) +0:04 – лидер общего зачета Кубка мира и действующая чемпионка мира
3. Анаис Шевалье (Франция) +0:25
4. Лиза Виттоцци (Италия) +0:25
5. Федерика Санфилиппо (Италия) +0:32 .
6. Ванесса Хинц (Германия) +0:38
7. Мари Дорен Абер (Франция) +0:43
8. Анастасия Кузьмина (Словакия) +0:44
9. Селия Эмонье (Франция) +0:54
11. Селина Гаспарин (Швейцария) +0:56
12. Кайса Макарайнен (Финляндия) +0:57 – лидер зачета Кубка мира в гонках преследования
13. Тирил Экхофф (Норвегия) +1:01
14. Анна Магнуссон (Швеция) +1:03
15. Ирина Услугина (Россия) +1:04
16. Татьяна Акимова (Россия) +1:06
17. Ева Пускарчикова (Чехия) +1:09
18. Анна Фролина (Корея) 1:11+
19. Франциска Хильдебранд (Германия) +1:12
20. Клэр Игэн (США) +1:12
21. Доротея Вирер (Италия) +1:14
23. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1:18
24. Ирина Старых (Россия) +1:18
25. Надежда Скардино (Беларусь) +1:19
26. Розанна Кроуфорд (Канада) +1:23
27. Дарья Домрачева(Беларусь) +1:26
28. Жюстин Бреза (Франция) +1:26
29. Сюзан Данкли (США) +1:27
30. Тея Грегорин (Словения) +1:30

Отметим, что в течение полутора минут гонку начнут 30 спортсменок. Полный список участниц женской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 11:30 по киевскому времени.
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