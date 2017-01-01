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Мартен Фуркад: Думал, в спринте медали вообще не будет, поэтому доволен бронзой

Мартен Фуркад: Думал, в спринте медали вообще не будет, поэтому доволен бронзой

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал выступление в спринте на чемпионате мира — 2017 в Хохфильцене, где он завоевал бронзовую медаль.

«Когда пересек финишную линию, рассчитывал на попадание в десятку, потом думал, что смогу оказаться в пятёрке, а получилось выиграть бронзовую медаль. Два промаха — слишком много, чтобы бороться за победу, поэтому рад, что выиграл медаль. Думал, медали вообще не будет, поэтому удовлетворён сегодняшней бронзой.

Мне всегда лучше стартовать в первой группе и смотреть за концовкой соревнований по телевидению. Теперь я не жалею об этом. Я видел аналитику в женской гонке и то, что там не было разницы, в какой группе стартовать, поэтому выбрал первую. Снег не был разбит в первой группе так, как в последней. Соперники из последней группы оказались выше меня за счёт стрельбы».
По материалам: Чемпионат.com
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