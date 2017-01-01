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Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео)
IBU TV представило видео примирительного рукопожатия олимпийских чемпионов по биатлону — россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада, состоявшегося после спринтерской гонки на чемпионате мира в Хохфильцене (Австрия).

Напомним, во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира, Антон Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руки, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почёта, на который вскоре всё-таки вернулся.

Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому ранее в некорректной форме напомнил о допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно. Тот это отрицает.

По материалам: Чемпионат.com
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