Юрай Санитра: Сегодняшняя гонка была специфической по условиям стрельбы

На чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) в мужском спринте украинцев подвела стрельба. Единственным украинцем, набравшим кубковые очки стал Дмирий Пидручный, который с двумя промахами занял 28-е место.Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра прокомментировал выступление своих подопечных.«Сегодняшняя гонка была специфической по условиям стрельбы, и у нас получилось очень много промахов. Хороший шанс финишировать высоко был у Сергея, если бы стойку он провел так, как умеет. Второй круг он бежал практически на равных с Фуркадом, проиграв французу всего 4-5 секунд. Но стойка показала, что свой темп надо было регулировать более аккуратно. Но это чемпионат мира, здесь приходится рисковать. С нулем он наверняка попал бы в топ-10. Здесь еще остались гонки, и мы попытаемся показать результаты, как минимум не хуже тех, что добивались на этапах Кубка мира.Владимир Семаков выглядит уставшим, и я думаю, мы дадим ему время отдохнуть и подготовиться к эстафете. Об этом нужно думать, особенно учитывая болезнь Артема Примы.Саша Жирный неплохо бежал первый круг, но два промаха испортили гонку. Посмотрим на его последующие выступления, чтобы оценить шансы на эстафету.Но я был бы очень доволен, если бы выздоровел Артем и смог стартовать. Надеюсь, в понедельник он уже начнет тренироваться. Кроме того, мы пригласили в резерв Руслана Ткаленко, потому что оставаться с четырьмя спортсменами на чемпионате мира нельзя. Что касается состава на индивидуальную гонку, то пока окончательного решения нет – многое будет зависеть от состояния ребят в гонке преследования.Победа Бенедикта Долля справедлива: когда он стреляет ноль и привычно хорошо бежит, то способен на очень высокий результат. Я думаю, стартовать в четвертой группе было менее выгодно: сегодня теплее, чем вчера и к концу гонки на трассе была каша. Думаю, поэтому Йоханнес Бё потерял преимущество, которое было после рубежа».