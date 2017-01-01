Мартен Фуркад: Шипулина знаю уже 10 лет, и этот эпизод не повлияет на наши отношения

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что инцидент в ходе церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, не повлияет на его отношения с россиянином Антоном Шипулиным.На церемонии награждения после смешанной эстафеты Шипулин и его партнер по команде Александр Логинов не пожали французу руку. После этого Фуркад попытался покинуть церемонию, но вскоре был возвращен на пьедестал.После спринтерской гонки в субботу состоялось примирительное рукопожатие Фуркада и Шипулина.«Да, мы общались через чат, обсуждали инцидент, который произошел на пьедестале: почему они не пожали мне руку и что произошло в эпизоде с падением Логинова, - сказал Фуркад. - Антона я знаю уже десять лет, и то, что произошло на пьедестале два дня назад, не повлияет на наши хорошие отношения. Я продолжаю хорошо думать о нем и знаю, что он такого же мнения обо мне. Мы предпочтем забыть об этом, словно ничего и не было».В пятницу главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что российская команда намерена пригласить французов на чай, чтобы сгладить впечатления от инцидента.«На чай обычно приглашают британцы. Я жду, что они пригласят меня выпить водки», - отметил Фуркад.