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Урош Велепец: Промахи Пидгрушной в лежке – это психология
Урош Велепец: Промахи Пидгрушной в лежке – это психологияСегодня, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина, которая с точной стрельбой  замкнула топ-10. Остальные украинки точной стрельбой не отличились. Юлия Джима и Елена Пидгрушная допустили по два промаха и  заняли 22-е место и 34-е места соответственно. Валентина Семеренко пробежала четыре штрафных круга и стала лишь 80-й.  

Старший тренер женской сборной Урош Велепец прокомментировал выступление своих подопечных.

Урош Велепец: «Я с девушками еще не говорил про стрельбу. Сегодня не был на стрельбище, а смотрел за движением девочек по трассе. Настя молодец – первый год среди взрослых выступает и попала в топ-10 на чемпионате мира. Ногами Настя еще может добавить. Есть резерв и в технике.

У Джимы габарит «на 3 часа» не прошел в лежке. Юля 30 секунд проиграла самой быстрой спортсменке. С нулем она была бы на подиуме.

Промахи Лены в лежке – это психология. Она переживает. Желание есть, но надо просто стрелять «на ноль». С одним махом шансов на медаль нет. Потом Лена уже успокоилась и сделала то, что умеет.

У Вали очень много промахов. Григорий (Шамрай) с ней занимается по стрельбе – надо у него спросить, что не так. Возможно, она взяла слишком высокий темп, когда шла вместе с одной из биатлонисток, и к рубежу подошла уставшей.

В индивидуалке вместо Вали побежит Варвинец. Состав эстафетной команды я точно знаю, но кто будет бежать, скажу попозже».

Напомним, женская индивидуальная гонка состоится 15 февраля.
По материалам: biathlon.com.ua
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