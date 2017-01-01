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Женская сборная Украины по биатлону удерживает 3-е место в Кубке наций
Женская сборная Украины по биатлону удерживает 3-е место в Кубке нацийСегодня, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.

В общем зачете Кубка мира после 16-ти гонок продолжает лидировать немка Лаура Дальмайер (723 очка), опережая лишь на 11 очков чешку Габриэлу Коукалову. Третья по-прежнему финка Кайса Макарайнен (666).
Юлия Джима сохранила 11-е место (366).

В Кубке наций тройка лидеров осталась прежней. Первые – немки (5143), вторые – француженки (5060), третьи – украинки (4261).

В спринтерском зачете после шести гонок в лидеры вышла Коукалова (286), опередив на 6 очков финку Кайсу Макарайнен. На третье место поднялась Дальмайер (248).
Юлия Джима переместилась с 16-го на 14,е место.

Биатлон. Кубок мира2016/2017. Чемпионат мира. Хохфильцен (Австрия). 10 февраля
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 16-ти гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 723 очков
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 712
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 666
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 636
5. Доротея Вирер (Италия) – 486
6. Анаис Шевалье (Франция) - 441
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 440
8. Ева Пускарчикова (Чехия) – 427
9. Жюстин Бреза (Франция) – 419
10. Татьяна Акимова (Россия) – 418

11 (11). Юлия Джима (Украина) - 366
26 (24). Елена Пидгрушная (Украина) – 216
42 (40). Ирина Варвинец (Украина) – 93
43 (47). Анастасия Меркушина (Украина) – 91
64 (61). Юлия Журавок (Украина) – 37
67 (65). Валентина Семеренко (Украина) - 24
70 (68). Яна Бондарь (Украина) – 23

Кубок наций
1. Германия  –  5143 очков
2. Франция – 5060
3. УКРАИНА – 4261
4. Италия – 4155
5. Чехия - 4146
6. Россия – 4143
7. Норвегия – 4001
8. Швеция – 3912
9. Беларусь – 3657
10. Австрия – 3404

Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после шести гонок)
1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 286
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 280
3. Лаура Дальмайер (Германия) – 248
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 241
5. Анаис Шевалье (Франция) – 178
6. Доротея Вирер (Италия) – 176
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 175
8. Жюстин Бреза (Франция) – 167
9. Татьяна Акимова (Россия) – 161
10. Селия Эмонье (Франция) - 149

14 (16). Юлия Джима (Украина) – 115
26 (24). Елена Пидгрушная (Украина) – 81
30 (37). Анастасия Меркушина (Украина) - 81
41 (38). Ирина Варвинец (Украина) – 40
62 (59). Яна Бондарь (Украина) – 15
66 (63). Валентина Семеренко (Украина) – 11
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