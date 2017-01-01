Шипулин и Фуркад не имели возможности пожать друг другу руки на тренировке

Примирительное рукопожатие олимпийских чемпионов по биатлону россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада, которое должно было состояться во время пятничной тренировки на чемпионате мира, сорвалось, поскольку спортсмены работали на разных трассах.Как рассказал журналистам главный тренер сборной России Александр Касперович, Шипулин в пятницу не выходил к стрельбищу, на котором тренировался Фуркад, поскольку работал на соседней трассе, где бегал классическим стилем.Президент федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон, который в четверг анонсировал примирительное рукопожатие спортсменов во время пятничной тренировки, отметил, что пока не будет насильно заставлять спортсменов встретиться для беседы. «Я надеюсь, что они всё-таки пересекутся во время одной из тренировок или в другом месте и пожмут друг другу руки. Если не сегодня, то завтра или в один из последующих дней. Мы очень хотим, чтобы эта ситуация разрешилась благополучно», — подчеркнул он.Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руки, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почёта, на который вскоре всё-таки вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.