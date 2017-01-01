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Шипулин и Фуркад не имели возможности пожать друг другу руки на тренировке

Шипулин и Фуркад не имели возможности пожать друг другу руки на тренировке

Примирительное рукопожатие олимпийских чемпионов по биатлону россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада, которое должно было состояться во время пятничной тренировки на чемпионате мира, сорвалось, поскольку спортсмены работали на разных трассах.

Как рассказал журналистам главный тренер сборной России Александр Касперович, Шипулин в пятницу не выходил к стрельбищу, на котором тренировался Фуркад, поскольку работал на соседней трассе, где бегал классическим стилем.

Президент федерации лыжного спорта Франции Мишель Вьон, который в четверг анонсировал примирительное рукопожатие спортсменов во время пятничной тренировки, отметил, что пока не будет насильно заставлять спортсменов встретиться для беседы. «Я надеюсь, что они всё-таки пересекутся во время одной из тренировок или в другом месте и пожмут друг другу руки. Если не сегодня, то завтра или в один из последующих дней. Мы очень хотим, чтобы эта ситуация разрешилась благополучно», — подчеркнул он.

Во время награждения сборной России, занявшей в четверг третье место в смешанной эстафете на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене, Шипулин и Александр Логинов не пожали Фуркаду руки, после чего тот демонстративно покинул пьедестал почёта, на который вскоре всё-таки вернулся. Во время эстафеты Фуркад стал виновником падения Логинова, которому он ранее в некорректной форме напомнил о его допинговой истории. Российские спортсмены считают, что француз сделал это намеренно.
По материалам: ТАСС
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