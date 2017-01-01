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Логинов: Я не против разговора с Фуркадом с глазу на глаз

Логинов: Я не против разговора с Фуркадом с глазу на глаз

Российский биатлонист Александр Логинов заявил, что не против пообщаться с французом Мартеном Фуркадом с глазу на глаз.

«Это вполне нормальное явление, когда взрослые люди обсуждают недопонимание между собой, - сказал Логинов. - Думаю, что каждый представитель сборной России поддержал бы эту встречу. Я абсолютно был бы не против…

Я зла ни на кого не держу, в принципе. Я — нормальный адекватный человек и всегда готов поговорить. Диалог — это решение любой проблемы».

Напомним, сборная России в первой гонке на чемпионате мира-2017 завоевала бронзовые медали. Фуркад и Логинов столкнулись во время передачи эстафеты, а на церемонии награждения Логинов и Антон Шипулин не пожали французу руку за его неуважительные высказывания в адрес отбывшего дисквалификацию Логинова.

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По материалам: Sportbox.ru
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