Михал Шлезингр: Участие Логинова в ЧМ-2017 – наглядная демонстрация того, что русские думают о допинге

Чешский биатлонист Михал Шлезингр заявил, что выступление россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в Хохфильцене неуместно.«В то время как решаются вопросы по ним в отношении допинга, русские ставят в гонку человека, который принимал ЭПО – худший допинг в нашем спорте. Это наглядная демонстрация того, что Россия думает о допинге.Если бы я шел третий этап, я бы дал ему понять, что о нем думаю», – сказал Шлезингр.«Думаю, Логинову не следует рассчитывать, что мы будем хлопать его по плечу и говорить: «Как здорово, что ты вернулся». Он получит от нас то, что заслуживает», – добавил Михал Крчмарж.