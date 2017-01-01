Джима, Меркушина, Пидгрушная и Семеренко побегут в спринте на ЧМ в Хохфильцене

В пятницу, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт женский спринт на 7,5 км.



В составе украинской команды выступят четыре биатлонистки, которые получили следующие стартовые номера:



15. Юлия Джима

23. Анастасия Меркушина

53. Елена Пидгрушная

63. Валентина Семеренко



Основные зарубежные соперницы будут стартовать в такой очередности:

1. Мари Дорен Абер (Франция)

2. Анастасия Кузьмина (Словкия)

3. Сюзан Данкли (США)

4. Кайса Макарайнен (Финляндия)

5. Галина Вишневская (Казахстан)

6. Доротея Вирер (Италия)

9. Моника Хойниш (Польша)

10. Екатерина Глазырина (Россия)

11. Жюстин Бреза (Франция)

13. Мари Лаукканен (Финляндия)

17. Анаис Шевалье (Франция)

36. Дарья Домрачева (Беларусь)

42. Магдалена Гвиздон (Польша)

43. Татьяна Акимова (Россия))

59. Ванесса Хинц (Германия)

60. Кристина Гузик (Польша)

61. Франциска Хильдебранд (Германия)

64. Лаура Дальмайер (Германия)

66. Лиза Виттоцци (Италия)

67. Фанни Хурн Биркеланд (Норвегия)

69. Светлана Слепцова (Россия)

74. Вероника Виткова (Чехия)

75. Надежда Скардино (Беларусь)

76. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

86. Надежда Писарева (Беларусь)

90. Ева Пускарчикова (Чехия)

94. Марте Ольсбю (Норвегия)

95. Надин Хорхлер (Германия)

96. Габриэла Коукалова (Чехия)

100. Тея Грегорин (Словения)

101. Тирил Экхофф (Норвегия)



Всего на старт спринтерской гонки выйдет 101 спортсменка. С полным составом участниц гонки можно ознакомится по



Старт женскому спринту будет дан в 15:45 по киевскому времени.



Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира по биатлону золото в спринте завоевала норвежка Тирил Экхофф, второй стала француженка Мари Дорен Абер, третьей – немка Лаура Дальмайер. В пятницу, 10 февраля, на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия) пройдёт женский спринт на 7,5 км.В составе украинской команды выступят четыре биатлонистки, которые получили следующие стартовые номера:15. Юлия Джима23. Анастасия Меркушина53. Елена Пидгрушная63. Валентина СемеренкоОсновные зарубежные соперницы будут стартовать в такой очередности:1. Мари Дорен Абер (Франция)2. Анастасия Кузьмина (Словкия)3. Сюзан Данкли (США)4. Кайса Макарайнен (Финляндия)5. Галина Вишневская (Казахстан)6. Доротея Вирер (Италия)9. Моника Хойниш (Польша)10. Екатерина Глазырина (Россия)11. Жюстин Бреза (Франция)13. Мари Лаукканен (Финляндия)17. Анаис Шевалье (Франция)36. Дарья Домрачева (Беларусь)42. Магдалена Гвиздон (Польша)43. Татьяна Акимова (Россия))59. Ванесса Хинц (Германия)60. Кристина Гузик (Польша)61. Франциска Хильдебранд (Германия)64. Лаура Дальмайер (Германия)66. Лиза Виттоцци (Италия)67. Фанни Хурн Биркеланд (Норвегия)69. Светлана Слепцова (Россия)74. Вероника Виткова (Чехия)75. Надежда Скардино (Беларусь)76. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)86. Надежда Писарева (Беларусь)90. Ева Пускарчикова (Чехия)94. Марте Ольсбю (Норвегия)95. Надин Хорхлер (Германия)96. Габриэла Коукалова (Чехия)100. Тея Грегорин (Словения)101. Тирил Экхофф (Норвегия)Всего на старт спринтерской гонки выйдет 101 спортсменка. С полным составом участниц гонки можно ознакомится по ссылке Старт женскому спринту будет дан в 15:45 по киевскому времени.Напомним, на прошлогоднем чемпионате мира по биатлону золото в спринте завоевала норвежка Тирил Экхофф, второй стала француженка Мари Дорен Абер, третьей – немка Лаура Дальмайер.